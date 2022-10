Covid oggi Lazio | 3 289 contagi | a Roma 1 730 casi

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 3.289 i nuovida coronavirus15 ottobre nel, secondo i dati dell’ultimo bollettino-19. Si registrano altri 4 morti. “nelsu 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 tamponi, si registrano 3.289 nuovipositivi (+56), sono 4 i decessi (-1), 548 i ricoverati (+31), 40 le terapie intensive ( = ) e +2.022 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 18,5%. Icittà sono a quota 1.730”, comunica in una nota l’assessore alla Sanità della Regione, Alessio D’Amato. Nel dettaglio: nella Asl1 sono 621 i nuovie 0 i decessi; nella Asl2 sono 662 i nuovi ...

Sky Tg24

Queste sono le caratteristiche di un turista diche vuole vivere aldilà dei grandi centri e a ... La ricerca di benessere, fisico e psichico, è l'imperativo per gli italiani che dopo il...... non si sono vaccinate contro il'ci si scontri tra quella che è la necessità del momento e la burocrazia italiana che diventa esageratamente lenta. Queste multe avevano un senso nel 2021,... Covid, le news. Vaccino, Iss: "Con booster protetti da malattia grave all'82%". LIVE CATANZARO – Sono +764 i nuovi contagi da Covid nelle ultime 24 ore in Calabria a fronte di 4.030 tamponi processati, e calano lievemente rispetto a ieri (857). Il territorio provinciale di Cosenza ...Nelle ultime 24 ore sono stati processati 3.026 tamponi molecolari e 14.400 tamponi antigenici per un totale di 17.426 test. Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, sabato 15 ottobre, 3.289 nuovi cas ...