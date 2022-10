Covid oggi Italia | 38 969 contagi e 73 morti | bollettino 15 ottobre

Leggi su italiasera

(Di sabato 15 ottobre 2022) (Adnkronos) – Sono 38.969 i nuovida Coronavirus in, 152022, secondo i dati e i numeri– regione per regione – deldella Protezione Civile e del ministero della Salute. Si registrano, inoltre, altri 73. Sono 215.672 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 18,1. In crescita i ricoveri (+52 rispetto a ieri per un totale di 6.592) e le persone in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri per un totale di 252). LAZIO – Sono 3.289 i nuovida coronavirus15nel Lazio, secondo i dati dell’ultimo-19. Si registrano altri 4. ...