Covid oggi Emilia | 3 335 contagi e 8 morti | bollettino 15 ottobre

, il bollettino disabato 15 ottobre 2022: in Italia ci sono 38.969 nuovi casi di coronavirus a fronte di 215.672 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 40.580 ...Sono 3.335 i nuovi contagi da Coronavirus, 15 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati- 19 dell'ultimo bollettino della Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.927 tamponi,... Covid, le news. Il bollettino: 38.969 nuovi casi in 24 ore, 73 i morti. LIVE (ANSA) - GENOVA, 15 OTT - Sono 1115 i nuovi casi di covid in Liguria. Sono emersi a fronte di 6356 tamponi, 856 molecolari e 5500 test antigenici. Il tasso di positività è al 17,5%. I nuovi contagi ...Ancona, 15 ottobre 2022 - Sono 1.120 i contagi registrati nelle ultime 24 ore nelle Marche con 3.213 tamponi processati nel percorso diagnostico e un tasso di positività al 34,8% (ieri era al 32,2% ...