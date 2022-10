Covid | le news Il bollettino | 38 969 nuovi casi in 24 ore | 73 i morti LIVE

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tasso di positività al 18,1%, secondo il report odierno del ministero della Salute. Sono 6.592 i ricoveri ordinari (+52) e 252 quelli in terapia intensiva (+8). Rezza: "ancora in aumento, vaccinarsi e mantenere prudenza"

Lo indica l'Istituto Superiore di Sanità (Iss) nel suo rapporto settimanale su "- 19, sorveglianza, impatto delle infezioni ed efficacia vaccinale". Risulta inoltre che con il ciclo completo (...Ha spiegato l'esperto americano Anthony Fauci a Cbs: 'Quando ottieni varianti del genere, ... ordinario di statistica alla Lumsa, osserva: 'Siamo al picco dei casi, la curva sta rallentando ...MILANO (ITALPRESS) – Sono 38.969 i nuovi positivi al Coronavirus in Italia, a fronte di 215.672 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore.Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...