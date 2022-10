Covid | il bollettino di oggi sabato 15 ottobre 2022 | 38 969 nuovi contagi e 73 morti

, ildi oggi sabato 15 ottobre 2022: in Italia ci sono 38.969 nuovi casi di coronavirus a fronte di 215.672 tamponi effettuati (mentre il giorno prima l'incremento era stato di 40.580 ...Sono 3.335 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 ottobre 2022 in Emilia Romagna, secondo i dati- 19 dell'ultimodella Regione. Da ieri sono stati registrati 8 morti. Nelle ultime 24 ore sono stati processati 11.927 tamponi, tra molecolari e antigenici. >>> Le Offerte lampo di I ...Sono 1.257 i nuovi positivi al Coronavirus in Sicilia , a fronte di 9.210 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore sull'Isola. E’ quanto emerge dal quotidiano ...Salgono in 24 ore da 37 a 41 i pazienti Covid positivi ricoverati in ospedale ad Aosta. Il dato emerge dall'ultimo bollettino quotidiano diffuso dal ministero della Salute. In lieve aumento anche le p ...