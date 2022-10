Covid Campania | oggi 15 ottobre | 2 193 casi e 2 morti Sale l' incidenza in 4 province

(Di sabato 15 ottobre 2022) Sono Avellino,rno, Casera e Napoli le zone in crescita. Ricoveri in crescita anche nei reparti ...

Regione Campania

C'è scritto 'Riserva naturale della Regione'. Non è solo della Regione, il territorio è ... ma attenzione, non si scherza: questa è una zoonosi - avvertono gli esperti - proprio come il-...Sono Avellino, Salerno, Casera e Napoli le zone in crescita. Ricoveri in crescita anche nei reparti ... COVID-19, AGGIORNAMENTO - Primo Piano Articolo: Covid Campania, il bollettino del 14 ottobre: 1.891 casi e 6 morti ...NAPOLI (ITALPRESS) - Sono 2.193 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania, a fronte di 13.315 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore nella regione. E' qu ...