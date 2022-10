Covid | aumentata l’incidenza Iss | “Dose booster protegge da malattia grave all’82%”

Leggi su 361magazine

(Di sabato 15 ottobre 2022) . Diminuiscono i casi nella popolazione scolastica Secondo l’ultimo monitoraggio della cabina di regia, in riferimento alla settimana tra il 3 e il 9 ottobre 2022 “si osserva un ulteriore aumento del. La trasmissibilità è in aumento e sopra la soglia epidemica nel periodo 21 settembre – 4 ottobre 2022”. Inoltre, “l’impatto sugli ospedali è limitato ma in aumento”. Il Ministero della Salute ribadisce “la necessità di continuare a rispettare le misure comportamentali individuali e collettive previste/raccomandate, l’uso della mascherina, aereazione dei locali, igiene delle mani e ponendo attenzione alle situazioni di assembramento”. A tal proposito l’Iss sottolinea che la “aggiuntiva/del vaccino anti-19dalla...