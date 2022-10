Covid | 38 969 nuovi casi e 73 morti

(Di sabato 15 ottobre 2022) Roma, 15 ott. (Adnkronos) - Sono 38.969 idie 73 inelle ultime 24 ore in Italia secondo i dati del Ministero della salute sulla situazione del contagio. Sono 215.672 i tamponi processati, tra antigenici e molecolari, che fanno rilevare un tasso di positività al 18,1. In crescita i ricoveri (+52 rispetto a ieri per un totale di 6.592) e le persone in terapia intensiva (+8 rispetto a ieri per un totale di 252).

