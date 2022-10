Covid | 38 969 i nuovi positivi 73 le vittime

(Di sabato 15 ottobre 2022) MILANO (ITALPRESS) – Sono 38.969 ial Coronavirus in Italia, a fronte di 215.672 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore. E' quanto emerge dal quotidiano bollettino sull'emergenza pandemica diffuso dal Ministero della Salute. Il tasso dità è al 18,1%, mentre nelle ultime 24 ore si registrano 73 morti, che portano a quota 177.956 leda inizio pandemia. A livello di ospedalizzazioni, sono 6.592 i ricoverati con sintomi (52 più di ieri), dei quali 252 in terapia intensiva (8 in più di ieri). (ITALPRESS). Photo credits: www.agenziafotogramma.it

