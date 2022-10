(Di sabato 15 ottobre 2022) Grazie alla tecnologia Quantum Dot,ha creato un televisoretutto, capace di regalare neri perfetti e colori incredibilmente brillanti per il migliore effetto HDR. Mastupisce anche per design e suono....

DDay.it

Non è una tecnica inventata da Apple, e non è neppurenuova: i sensori giganti di molti ... Per il resto, assieme ad alcuni Oppo di fascia alta e aiGalaxy S (soprattutto il modello Ultra), ...A questo prezzo è impossibile trovare un altro PC con un processorepotente . Solo 319 ...Scheda di memoria Evo plus 64 GB microSD SDXC U1 classe 10 A1 130 MB/S con adattatore versione ... Così Samsung ha reinventato l'OLED con il nuovo TV Samsung OLED 4K S95B