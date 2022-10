Così i miei compagni si suicidavano in carcere | erano i più coraggiosi di noi  

(Di sabato 15 ottobre 2022) AGI – Carmelo Musumeci sa cosa significa pensare di togliersi la vita in cella. Sa della notte senza ritorno che ha attraversato la mente dei 70 carcerati che dall'inizio del 2022 lo hanno fatto, un numero ormai vicino al macabro record di morti in un anno dall'inizio del millennio. E crede che, almeno tra chi è destinato a un fine pena mai, “sono i più forti a suicidarsi, i più deboli invece sopravvivono non riuscendo a sottrarsi alla morte al rallentatore che li aspetta da reclusi”. Lui inavrebbe dovuto starci fino al ‘31/9999', cioè per sempre. Poi una lunga battaglia, con l'aiuto della Corte europea dei diritti dell'Uomo e della Consulta, l'ha fatto diventare il primo ergastolano ostativo a diventare un uomo libero. "Allarme rosso!" Ricorda il grido “allarme rosso!” delle guardie quando qualcuno provava a farla finita. “Io ho passato un quarto di secolo ...

Luce

Aitempi non c'era niente di tutto questo. Si sa da molto tempo come il calcio possa essere ... come ha spiegato nell'intervista, l'assistenza per la salute mentale era minimacome la ...Pazzaglia, un vulcano di idee e di vita, come quando all'attività di costruttore decise di ... La cosa bella è che io neilocali non ci sono mai andato. Il mondo delle discoteche è finito, ... Marika Ciaccia: “Così camminare mi ha guarita, ma alla competitività preferisco lo slow sport. È per tutti“ - Luce