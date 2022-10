Cosa succede con il nuovo governo dopo gli appunti di Berlusconi su Giorgia Meloni | «Piuttosto che cedere lei molla»

la Repubblica

News correlate Legacoop, Andrea Laguardia nuovo direttore di Produzione e Servizi, a ...di intese larghe e non di larghe intese Esiste un'Agenda Meloni O è solo l'ennesima boutade Unaè ...Governo,ora Le tappe dai capigruppo alle consultazioni (non prima del 20 ottobre) FAZZOLARI A CHIGI Sul fronte di Fratelli d'Italia, mentre viene esclusa l'ipotesi di una permanenza ... Dal Parlamento al nuovo governo: cosa succede nei prossimi giorni Ignazio La Russa è il nuovo presidente del Senato. Con buona pace di Matteo Salvini che aveva definito il voto per la presidenza come l'occasione per dare mostra di compattezza, lealtà e unità. Alla ...Buongiorno. « Giorgia Meloni. Un comportamento 1. supponente 2. prepotente 3. arrogante 4. offensivo. 5 ridicolo (poi cancellato). Nessuna disponibilità al cambiamento. È una con cui non si può andare ...