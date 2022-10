Cosa ha detto Paola Egonu? Il video shock con l’agente | “Mi hanno chiesto se sono italiana…La mia ultima partita”

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) L’Italia ha conquistato la medaglia di bronzo ai Mondiali 2022 di volley femminile, sconfiggendo gli USA con uno schiacciante 3-0 ad Apeldoorn. La nostra Nazionale ha soppiantato le Campionesse Olimpiche ed è riuscita a salire sul podio iridato per la terza volta nella storia dopo il trionfo del 2002 e l’argento di quattro anni fa. Si tratta di un buon risultato, ma c’è tanto amaro in bocca perché le Campionesse d’Europa si erano presentate nei Paesi Bassi per andare a caccia del bersaglio grosso dopo aver dominato la Nations League.: “Continuerò con l’Italia? Vedremo la prossima estate. Senza le mie compagne…”. Le nuove dichiarazioni A tenere banco in questa serata, però, è lo sfogo profondo di. A margine dei festeggiamenti, infatti, l’opposto del sestetto tricolore è scoppiata in lacrime ...