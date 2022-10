Cosa è successo nella miniera turca di Amasra – Il video

Leggi su open.online

(Di sabato 15 ottobre 2022) E’ una miscela di gas, composta da metano o altri idrocarburi, la causa dell’esplosionedi carbonediche ha provocato la morte di 41 persone. Quello che si è verificato ieri sera, 14 ottobre,provincia di Bartin, sulle sponde del Mar Nero, è uno degli incidenti industriali più gravi accaduti in Turchia negli ultimi anni. A dare notizia che anche l’ultimo minatore dato per disperso è stato ritrovato senza vita, è stato il presidente Recep Tayyip Erdo?an arrivato adnelle scorse ore. In quelle gallerie, a 300 e 350 metri sotto il livello del mare, stavano lavorando 110 persone. Non è ancora chiaro come sia stato possibile che il gas che frequentemente si sprigiona durante l’estrazione di carbone sia potuto esplodere. Le indagini disposte dalle ...