Corriere dello Sport – “Colloqui con il Napoli in estate | poi hanno preso…”

(Di sabato 15 ottobre 2022) 2022-10-14 21:05:00 Il CdS: La storia di questo campionato sarebbe forse potuta essere diversa. Il, infatti, avrebbe potuto non ingaggiare Kvicha Kvaratskhelia, dirompente protagonista di questo inizio di stagione della squadra di Luciano Spalletti. A svelare questo retroscena è Luigi Sorrentino, procuratore di Musa Barrow, attaccante del Bologna, non paragonabile però al georgiano. Guarda il video, tegola Zambo Anguissa: ecco quanto starà fuori Sorrentino: “Per Barrow ebbi qualche incontro con Giuntoli” Ilstava infatti trattando inizialmente proprio Barrow. Sorrentino lo dice a Radio Punto Nuovo: “A chi non piacerebbe una piazza come quella di… Inc’è stata qualche discussione con Giuntoli. Si è parlato dell’arrivo di Musa prima che puntassero su Kvaratskhelia. ...

Corriere dello Sport

... per la prima volta, condivido qui tutti i miei mondi in un'esperienza che celebra ciò in cui ho sempre creduto: il carattere e l'individualitàstile personale ". Ed è standing ovation nel ...Probabile un minimo di turn - over da parte dell'allenatore portoghese, in considerazione dei tanti impegni delle prossime quattro settimane, primastop per il Mondiale in Qatar. Nessun assente ... Evra e gli scioccanti insulti omofobi al Psg: “Siete un branco di c…”