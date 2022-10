Corona virus | Italia | 552492 attualmente positivi a test in un giorno con 177956 decessi 73 e guariti 29169 Totale di casi 38969 Dati della protezione civile | effettuati 215672 tamponi

(Di sabato 15 ottobre 2022)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo( in un) con(73) e).di) proviene da Noi Notizie..

Lo scienziato è anche coordinatore del comitato tecnico scientifico che da oltre due anni si occupa di fronteggiare ilDi seguito un comunicato diffuso dalla Regione Puglia: Dati del giorno: 15 ottobre 2022 1.486 Nuovi casi 9.169 Test giornalieri 5 Persone decedute Nuovi casi per provincia Provincia di Bari: 488 ... Puglia: 1499199 positivi a test corona virus, incremento di 1486 rispetto a ieri ITALIA – L’emergenza Coronavirus è ancora attuale nel territorio italiano e, secondo l’ultimo bollettino comunicato dal Ministero della Salute, per la giornata di oggi sabato 15 ottobre, si registrano ...(Adnkronos) - Sono 7.701 i nuovi contagi da Coronavirus oggi, 15 ottobre 2022 in Lombardia, secondo i dati Covid-19 dell'ultimo bollettino ...