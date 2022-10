Convegno dei Giovani imprenditori | Ricci Eni | Senza rigassificatori per l’inverno 2023-24 saranno guai

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Se non cidel prossimo anno-2024”. Lo ha detto Giuseppe, direttore generale Energy evolutions Eni, a margine deldeidi Confindustria, in corso a Capri. “Con due, uno dei quali è quello di Piombino – ha aggiunto – si può avere una giusta diversificazione”. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Il Denaro

Lo ha detto l'ad di Tim, Pietro Labriola, intervenendo alGiovani imprenditori di Confindustria. "Senza un intervento - ha detto Labriola - il prossimo anno le aziende di Tlc dovranno ...Scanno. Al TTG Travel Experience l'Abruzzo punta sul turismo di Ritorno e partecipa al"Il Turismo di Ritorno, Opportunità per lo sviluppoBorghi e delle aree interne" con Giovanni Mastrogiovanni, Sindaco di Scanno e Vicepresidente del Comitato Regionale Abruzzo 2023 Anno ... Convegno dei Giovani imprenditori, Edoardo Imperiale: Con Pride servizi di innovazione a 350 Pmi - Ildenaro.it Capri, 15 ott. (askanews) - Senza un intervento sui prezzi dell'energia, le aziende di telecomunicazione dovranno decidere il prossimo anno ...“Secondo voi siamo nella lista delle aziende energivore No, ma” se i prezzi rimarranno alti “l’anno prossimo tutta l’industria Tlc italiana dovrà fare un trade off e decidere se fare le reti 5g o pag ...