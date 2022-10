Convegno dei Giovani imprenditori | Emiliano | Consolidare il coordinamento delle Regioni del Sud

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Bisogna chiarire che qui le vere differenze politiche non sono tanto quelle di partito, ma quelle di interesse del territorio. Bisogna che le, grazie al principio dell’autonomia ordinaria, consolidino per esempio undel Mezzogiorno che ci consenta di diventare più collaborativi tra di noi, al di làdifferenze politiche”. Così il presidente della Regione Puglia Michele, a Capri per ildeidi Confindustria, rispondendo a una domanda sul progetto di autonomia differenziata. “Già la Puglia e la Campania sono perfettamente coordinate in molte politiche, ad esempio in sanità abbiamo posizioni quasi sempre identiche in Conferenza...