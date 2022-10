Convegno dei Giovani imprenditori | De Luca | Sul Covid il generale Figliuolo ha fatto un casino Da lui nulla di buono

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ilhaune non ha combinatodi”. Lo ha detto il governatore della Campania, Vincenzo De, parlando della gestione delin Italia al“Energie per cambiare epoca” deidi Confindustria a Capri. E sulla possibile candidatura alla segreteria del PD: “Se mi candido? Stiamo parlando di cose serie, non mi fate perdere tempo. Chi sarà? Monica Bellucci”, ha scherzato. L'articolo proviene da Ildenaro.it.