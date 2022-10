Convegno dei Giovani imprenditori | Bonomi | Ora risorse sul caro energia | non su promesse elettorali

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) Mettere “leche abbiamo e che sono poche su interventi promessi in campagna elettorale”, e non per far fronte allo shock, “minerebbe la nostra credibilità”, avverte il presidente di Confindustria, Carlo. “Oggi bisogna intervenire sulle emergenze, e l’emergenza sono le bollette e lo shock energetico. Dobbiamo essere statisti e non politici”, sottolinea. “Quello che dispiace, non è bello dirlo, è che l’avevamo detto” dice – ospite di SkyTg24 -, tornando così a parlare dello shocke dell’impatto sulle imprese ricordando di aver avvertito dei rischi già a settembre 2021. “Non lo scopriamo oggi: il problema non nasce con la guerra in Ucraina, la guerra ha acuito il problema: ci siamo fatti cogliere impreparati, potevamo e dovevamo prepararci meglio”. Scelte in Europa come quelle della ...