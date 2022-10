Convegno dei Giovani imprenditori | Bonomi | Auspichiamo un Governo inappuntabile nelle persone

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Attendiamo con impazienza la formazione delper confrontarci”, per presentare “la nostra visione”, dice il presidente di Confindustria, Carlo, chiudendo ildi Capri dei. “che si formi unche lo compongono e fermo nella coerenza delle scelte necessarie per il Paese”.poi ha esortato i: “Dovete voler volare, ci diranno che se ci aspettiamo tutto questo siamo dei sognatori ma noi non siamo dei sognatori”. “Sergio Pininfarina – ha ricordato – disse una frase che e’ rimasta nella mia testa e nel mio cuore ed e’ diventata una legge di Confindustria per ...

Il Denaro

... a partire dal gas, ha detto a unpromosso a Bologna da Ascom, Abiconf e Unoenergy sharing solutions per approfondire il tema dell'impattocosti energetici sui condomini. "Compratevi un ..."Attendiamo con impazienza la formazione del Governo per confrontarci", per presentare "la nostra visione", dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, chiudendo ildi CapriGiovani Imprenditori. "Auspichiamo che si formi un Governo inappuntabile nelle persone che lo compongono e fermo nella coerenza delle scelte necessarie per il Paese". Ci sono da ... Convegno dei Giovani imprenditori, De Luca: Il Pd Mi ha rotto le scatole, fa tutto per suicidarsi - Ildenaro.it (LaPresse) «Sono tra quelli che non hanno ancora smaltito l'emozione per l'elezione di Ignazio Benito Maria La Russa e quell'altro. Non mi sembrano una grande scelta di innovazione politica ma di poli ...“Attendiamo con impazienza la formazione del Governo per confrontarci”, per presentare “la nostra visione”, dice il presidente di Confindustria, Carlo Bonomi, chiudendo il convegno di Capri dei Giovan ...