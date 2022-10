Convegno dei Giovani imprenditori | Bonomi agli under 40 | Ora tocca a voi Se si vuole si può

Leggi su ildenaro

(Di sabato 15 ottobre 2022) “La condizione attuale dell’Italia ci preoccupa ancor più del Covid, ma io aidi Confindustria chiedo di esseredavvero. Non fermatevi di fronte al luogo comune ‘No, questo non si può fare’. Se sisi può fare, dovete provarci con tutte le forze.a voi, fatelo”. E’ questo il messaggio del presidente di Confindustria, Carlo, nel suo discorso di chiusura al“Energie per cambiare epoca” deidi Confindustria a Capri: “Dovete respingere l’idea che le riforme profonde in Italia non si possano fare, che non si possa invertire la curva demografica – ha aggiunto– Non dovete sentirvi mai in colpa e reprimere il giovane che avete dentro di ...