Contraddizioni made in Usa | l’accusa di Biden ai repubblicani | siete socialisti?

(Di sabato 15 ottobre 2022) “Sono stato sorpreso di vedere tantinel Partito Repubblicano”. Così Joein un discorso durante una visita a una fabbrica Volvo del Maryland per stuzzicare parlamentari e senatori del Gop che hanno fatto richiesta di fondi al governo per progetti nei loro Stati.pensava ovviamente ai parlamentari Paul Gosar (Arizona), Andy Barr (Kentucky) e ai senatori Rand Paul e Mitch McConnell, anche loro del Kentucky, i quali hanno votato contro la legge sulle infrastrutture ma adesso vogliono soldi per migliorare le autostrade, ponti, ed altre strutture nei loro rispettivi Stati. Ispesso attaccanoaccusandolo di essere socialista, epiteto che loro vedono come insulto, suggerendo per i loro sostenitori tutti gli aspetti negativi del termine ai quali loro credono. ...