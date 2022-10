Conferenza stampa Spalletti | «Ogni gara un viaggio | con il Bologna chiedo questo»

Il Ct della nazionale di volley femminile non è in discussione. A ribadirlo è il presidente della Fipav, Giuseppe Manfredi, che insmentisce le voci d'addio dopo il ko nella semifinale mondiale contro il Brasile e conferma l'allenatore campione d'Europa e vincitore della Nations League. "Volevo ringraziare tutti ...Alla vigilia del match contro il Bologna ha parlato inl'allenatore azzurro, Luciano Spalletti: GESTIONE DEGLI ATTACCANTI - 'La gestione è abbastanza facile perché si va in campo in ...Questo pomeriggio, vigilia di Napoli-Bologna, ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ''Rosa ampia Sono contento di avere certe ri ...NAPOLI - SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna:"La gestione è facile, si gioca in 11 e le rose vengono fatte di 25 calci ...