Come vanno le trattative per il nuovo governo

(Di sabato 15 ottobre 2022) I giornali oggi le descrivono"congelate" per via degli attriti tra Giorgia Meloni e Silvio Berlusconi, ma circolano diverse ipotesi su chi farà cosa

fnovi

Insomma, le richiesteridimensionate. Se si tratta di una tattica negoziale, è tra le più ... Cosìnon sfuggiva ieri, a Giorgetti, il rischio di guidare il Mef in questa fase: "Se mi brucio, ...... che fa il verso alla culpa in educando delle famiglie , dato che i genitori, a loro volta, hanno un dovere di vigilanza ma anche di educazione,specifica il Patto educativo di ... Listeria: serve più informazione su come vanno conservati i cibi