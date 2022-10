“Clima d' odio” Meloni difende La Russa e si scaglia contro la sinistra

(Di sabato 15 ottobre 2022) “I. LaGarbatella ti schifa!”. La scritta minacciosail neo presidente del Senato Ignazio Laè apparsa sulla saracinesca della sede di Fratelli d'Italia alla Garbatella, a Roma. Nella sezione - con la vernice è stata disegnata anche la stella a cinque punte che fu delle Brigate Rosse - è cresciuta Giorgia, che con un post su Facebook si è schierata a difesa di uno dei fondatori di Fratelli d'Italia: “Le prime parole di Ignazio Lacome Presidente del Senato sono state quelle di un uomo che conosce bene il peso delle Istituzioni e che farà di tutto per rappresentare con imparzialità e autorevolezza la seconda carica dello Stato. Eppure diversi esponenti politici hanno deciso di renderlo un bersaglio, come persona e per le sue idee, rinfocolando un...

Sono episodi che riportano alla memoria gli Anni di Piombo e und'del quale l'Italia, tanto più in un momento difficile come questo, non ha davvero bisogno. Ci auguriamo che anche il ......compatto su Lorenzo Fontana alla presidenza della Camera non è servito a rasserenare il. A ... E adesso Il rischio è che s'innesti una spirale die ripicche reciproche che possa far ... Minacce al Presidente La Russa, Meloni: basta odio, unire la Nazione. La senatrice a vita ha guidato la seduta al Senato ricordando il fascismo: "Una vertigine essere qui" Roma. «Quella spilla cos'è un ramo d'ulivo». L'attenzione di tanti è attratta dal serto brillante ...Il sindaco di Camerano, Oriano Mercante, dopo la scritta contro di lui sul muro del paese: "Non ho mai fatto del male a nessuno" ...