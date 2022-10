Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | quarto giorno senza medaglie per l’Italia Azzurre lontane nell’inseguimento e nella madison | Viviani 7°

Leggi su oasport

(Di sabato 15 ottobre 2022) Si è appena concluso il4 deidisu. Dopo tre giorni di grandi successi azzurri, oggi il Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines non ha visto alcun componente della spedizione azzurra finire sul podio, nonostante le occasioni di medaglia non mancassero. Piccola delusione azzurramattinata con Vittoria Guazzini e Letizia Paternoster che rimangono fuori dalle finali per leindividuale. Prestazione decisamente sottotono per Guazzini che si è dovuta accontentare del decimo posto, rimanendo a 9” dalle migliori. Settima piazza per Paternoster, al rientro in gara dopo il brutto infortunio degli ultimi Campionati Europei. L’oro è andato alla tedesca Franziska Brausse, vincente in una finale ...