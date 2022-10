Ciclismo su pista | Mondiali 2022 | oro e record del mondo per Ganna | Milan argento nella finale azzurra

Leggi su sportface

(Di sabato 15 ottobre 2022) Medaglia d’oro edelper un devastante Filipponell’inseguimento maschile aidisu. A una settimana appena daldell’ora, il piemontese ha ottenuto un altro incredibile riconoscimento, il quinto titolo iridato in carriera. E la soddisfazione per l’Italia è doppia, visto che laera tutta italiana, davvero storica. Oro eiridato sono tutti nelle mani del Bel Paese, con i due fenomeni già medagliati a Tokyo e tra i più forti nelsu, Filippoe Jonathan. Il piemontesee il friulanoentrambi schierati uno contro l’altro, amici fuori ma per ...