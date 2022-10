Ciclismo su pista | l’Italia si gioca la vittoria nel medagliere dei Mondiali! Decisiva l’ultima giornata

(Di sabato 15 ottobre 2022) Manca solo un giorno alla chiusura dei Campionati del Mondo disu2022. Ancora quattro i titoli iridati da assegnare, con le rispettive maglie arcobaleno, al Velodromo di Saint-Quentin-en-Yvelines.è al momento al secondo posto delalle spalle dei Paesi Bassi. Andiamo ad analizzare le possibilità diazzurra in questa speciale graduatoria: La spedizione “orange” guida la classifica con 3 ori, 4 argenti ed un bronzo per un totale di 8 medaglie. Per i neerlandesi hanno pesato come sempre le prove del settore della velocità maschile, con Harrie Lavreysen e Jeffrey Hoogland in grado di conquistare un oro ciascuno, rispettivamente nel keirin e nel km da fermo.insegue con un numero uguale di ori, 3, ma con un argento in meno rispetto agli ...

Elia Viviani resta fuori dal podio nella prova dell'omnium ai mondiali disuin corso a Parigi. L'azzurro campione olimpico 2016 non è riuscito restare alla ruota dei più forti chiudendo 7° in una gara dominata dal britannico Ethan Hayter che ha difeso il ...Va in archivio anche la quarta e penultima giornata di gare ai Mondiali disu2022 in corso di svolgimento in Francia. Le speranze di medaglia per gli azzurri erano riposte in particolar modo su Elia Viviani, impegnato nell' Omnium maschile . Il veterano ... Ciclismo su pista, Azzurri a secco di medaglie nella quarta giornata. Rivedi le fasi salienti MONDIALI PISTA PARIGI - Dopo il bronzo di Roubaix di un anno fa, Elia Viviani non riesce a rinconfermarsi sul podio nell'Omnium. Era stato bravo ad arrivare ...Elia Viviani resta fuori dal podio nella prova dell'omnium ai mondiali di ciclismo su pista in corso a Parigi. (ANSA) ...