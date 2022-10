Chi sono i veri scappati di casa | il vero segreto del Napoli inarrestabile

(Di sabato 15 ottobre 2022) Vuoi vedere che questa volta Antonio Cassano aveva visto giusto? FantAntonio è stato "massacrato" mediaticamente per aver definito «di» i compagni di squadra con cui Diego Maradona vinse il suo primo scudetto a, suscitando ovviamente anche la rabbiosa reazione di chi quel titolo lo aveva vinto (Ferrara, Renica, Bruscolotti, Bagni, Giordano, Carnevale, Detra gli altri). L'ex calciatore ha poi anche cercato di rimediare alla gaffe, incalzato da Le Iene in un servizio andato in onda, martedì sera su Italia Uno, in cui ha detto di, «voler fare un passo indietro». Ma se quelle parole contestate fossero state soltanto una provocazione surrealista, dadaista, se non futurista? Se quei distorti parametri Cassano li volesse applicare all'attuale, quello che il quotidiano ...

Sky Tg24

Anzi, no. Già, perchè chi si era prenotato dal proprio medico di base per sottoporsi ... Neppure per sogno, perchè i vaccini non sono mai arrivati. Morale della favola tutto fermo in attesa di eventi.ASCOLI - La National italian american foundation (Niaf) ha donato 250mila dollari alla società Habilis cooperativa sociale ascolana all’interno dell’Officina dei Sensi, in ...