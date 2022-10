(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – Riceviamo e pubblichiamo lastampa di Domenico Rotondi – Associazione: “Fare e disfare – Il Comune diinaugurerà nei prossimi giorni il Sentiero dei Pentri nei pressi della significativa area naturalistica del Matese Sud-Orientale, posta fra i Comuni di Guardia Sanframondi, San Lupo, San Lorenzo Maggiore, Casalduni e Pontelandolfo. Tale area, oltretutto, è stata già inserita dai tecnici qualificati nel benedetto Parco Nazionale del Matese. Bene, a questo punto chiedo a me stesso: quando saranno rimosse le obsolete pale eoliche che hanno deturpato il paesaggio dell’intera area matesina? Solo in questo modo, infatti, sarà possibile valorizzare l’intero Compresorio, in linea con i ...

anteprima24.it

. Sabato, 15 ottobre alle ore 10, verrà inaugurato su Monte Coppe il 'Sentiero dei Sanniti Pentri'. Ad annunciarlo il comune diche evidenzia: 'Si tratta di un ...Incidente frontale tra una Renault Kangoo ed una Opel Adam all'inizio di una galleria a Cusano Mutri, lungo la strada provinciale che conduce a. Per cause in corso di accertamento le vetture, condotte da un uomo ed una donna, sono impattate violentemente. I due guidatori sono rimasti feriti nello scontro, senza riportare danni ... Cerreto Sannita, la nota dell'Associazione culturale Togo Bozzi Successo per l’apertura della mostra d’arte contemporanea Pasolini 22-22, evento organizzato dal Comune di Cerreto Sannita presso il Palazzo del Genio in occasione del centenario della nascita di Pier ...La serata inaugurale - ricorda la nota diffusa alla stampa - è stata preceduta da un incontro moderato da Lucio Rubano, Vice Presidente Associazione ItalianaCittà della Ceramica, dove sono intervenuti ...