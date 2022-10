Cavani segna anche al Valencia ed entra nella storia | il motivo

Leggi su spazionapoli

(Di sabato 15 ottobre 2022) Ildi Rino Gattuso in 14esima posizione in Liga spagnola è sceso in campo in questa giornata contro l’Elche ultimo subendo uno scomodo pareggio. Un testa a testa trae Milla,mbi autori di una doppietta, che hanno diviso la posta in palio e portato alle proprie squadre un punto per parte. FOTO: Getty Images,: il record Ma l’attenzione è tutta per Edinson. L’uruguaiano in questa sfida ha realizzato il suo primo gol in Liga spagnola ed ha aggiunto alla sua bacheca un altro importante record. L’ex calciatore del Napoli a 35 anni con questa doppietta ha ufficialmenteto in quattro dei cinque massimi campionati europei. Il ...