Cattelan provoca Selvaggia Lucarelli | “Non è una che se le lega al dito” La replica lapidaria | “Non le lego al dito | solo al collo”

(Di sabato 15 ottobre 2022) A distanza di esattamente una settimana, continua a far parlare il botta e risposta trae Iva Zanicchi, avvenuto a Ballando con Le Stelle. Fortunatamente, però, i toni sono decisamente più scherzosi e leggeri. Come nel caso di due giorni fa, giovedì 13 ottobre. Seconda serata di Rai Due, va in onda Stasera c’è, il programma condotto appunto da Alessandro, 42 anni. Tra gli ospiti, in colmento, c’è anche Milly Carlucci, la presentatrice dello show televisivo dedicato al mondo della danza. La nota conduttrice, 68 anni, commentando la lite-Zanicchi, afferma: “Iva si è pentita, mortificata, non ha dormito la notte per quello che è successo. Ha chiesto scusa sia durante la trasmissione, non si è visto ma lo ha fatto appena è terminato il ...