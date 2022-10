Caso Mbappé | il PSG medita la risoluzione del contratto

Leggi su calcionews24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Il futuro di Kylianè sempre più lontano dal PSG: la società a questo puntoladelIn Francia continua a tenere banco il. L’attaccante parigino, secondo quanto riportato da L’Equipe, è sempre più isolato nello spogliatoio esulladele l’addio anticipato al PSG. Non è così semplice però: infatti il campione del mondo dovrebbe sborsare una cifra colossale – ossia, a gennaio, la cifra dei restanti 6 mesi di ingaggio – per annullare ilattualmente in vigore, oltre a dover dimostrare che il suo datore di lavoro ha sbagliato il comportamento nei suoi confronti. L'articolo proviene da Calcio News 24.