glidellamedia "De Gasperi" diPertusella: sono costretti a fare lezione mentre è ancora aperto ildei lavori di ristrutturazione interna. Dopo mesi di problemi e disagi, hanno voluto far sentire la loro voce con una lettera: "Gli allievi si sono ritrovati nella condizione di far lezione avendo fuori ... L'articolo proviene da Il Notiziario.

Nel Saronnese l'istituto comprensivo di Gerenzano conta 955 iscritti, Cislago 735, Uboldo 1346,Pertusella 1524. Le scuole superiori di Saronno, come detto molto frequentate da studenti ...... Albizzate, Arsago Seprio, Azzate, Biandronno, Bodio Lomnago, Brunello, Buguggiate,... spettacoloDancetteria di Daverio: "La giovane principessa". Prevendita biglietti: cartoleria Tibi ... Caronno, a scuola senza porte e in un cantiere: protestano gli insegnanti delle medie Una raccolta firme per chiedere il ritorno del pisolino per i piccoli della scuola materna cittadina. L’iniziativa è stata avviata online nelle ultime ore ed ha già superato un centinaio di firme di p ...CARONNO PERTUSELLA – Una raccolta firme avviata online per chiedere di “reintrodurre il momento della nanna post pranzo, nella scuola dell’infanzia”. L’hanno lasciata sul ...