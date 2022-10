Caro energia | raddoppiate le bollette del riscaldamento Ritorno all’austerity?

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di sabato 15 ottobre 2022). L’incremento del prezzo dell’, dovuto al delicato quadro internazionale che stiamo vivendo, non smette di far preoccupare le famiglie che si trovano costrette a rimodulare le spese e talvolta anche a cambiare le proprie abitudini. L’imperativo di queste settimane e dei mesi a venire è risparmiare e cresce l’apprensione per l’arrivo delle prossime, in quanto i prospetti sulla cifra che si andrà a pagare sono tutt’altro che rosei. Leggi anche: Come risparmiare sulledi luce e gas: tutti i consigli: costi raddoppiati per il 2022 A parlare sono i numeri. Il costo del gas è letteralmente raddoppiato. In tre anni è infatti passato da 5088 euro del 2022 a 8673 del 2021, giungendo alle stime per il 2022-2023 che sono pari a ...