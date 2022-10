Caro - bollette | chiusi musei e gallerie Smi Iori | ' Pronto a cedere il museo'

Da oltre un mese museo e gallerie Smi di Campotizzoro sono chiusi: troppo alte le spese per pensare di poter andare avanti come se nulla ...A che punto siamo con i progetti del Pnrr e quali prospettive ci sono sul tema delLo abbiamo chiesto a Live In Firenze al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Enrico Giovannini e Stefano Besseghini, presidente dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e ...La Regione offre un aiuto allo sport dilettantistico toscano, in grave difficoltà per il rincaro delle bollette. E lo fa mettendo a disposizione risorse per 1,5 milioni di euro attraverso ...Le prese smart hanno le stesse dimensioni, o di poco superiori, ai classici adattatori e funzionano in maniera intuitiva. A partire dai 12 euro si può trovare una vasta gamma di dispositivi ...