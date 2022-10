Caregiver | l’Onu accoglie il ricorso del Confad L’associazione | “Venga approvata legge per i diritti giuridici e sostegni economici”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 15 ottobre 2022)interviene sul tema deifamigliari in Italia. A seguito della raccomandazione rivolta al nostro Paese dal Comitato per idelle persone con disabilità delle Nazioni Unite, il più alto organismo riconosciuto a livello mondiale per la tutela di donne e uomini disabili e delle loro famiglie, le principali associazioni italiane hanno lanciato un appello al nuovo governo per intervenire il prima possibile. Chiedono cheunaad hoc che finalmente istituzionalizzi la figura delfamigliare, assegnandoprevidenziali-finora inesistenti. Il Comitato delha accolto il...