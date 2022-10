Carceri | sequestrati 4 cellulari | “coca” e hashish a Poggioreale

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Quattro(due micro telefonini e due smartphone), 30 grammi diina e due panetti disono stati trovati ieri pomeriggio nel reparto Salerno del carcere di Napoli-. Lo rende noto Luigi Castaldo, segretario regionale Campania Asppe confederata Consipe (confederazione sindacati Polizia Penitenziaria). Il ritrovamento è stato reso possibile dalle unità cinofile del Corpo che, secondo Castaldo, dovrebbero essere impiegate in pianta stabile nel carcere. “Purtroppo la sicurezza va scemando, a, il carcere più affollato d’Europa”, commenta Castaldo, “ovviamente anche a causa dell’esiguo personale disponibile: manca il 30% della quota prevista. A questo si aggiungono le difficoltà che il personale è costretto a fronteggiare per le ...

Agenzia ANSA

