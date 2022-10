Caprarica si unisce al coro sinistro su Fontana | A chi mandava video Attacco frontale

Leggi su iltempo

(Di sabato 15 ottobre 2022) "È chiaro chi ha votato" Ignazio La Russa presidente del Senato, "drappelli sparsi delle opposizioni. Uno spettacolo deprimente" anche perché non è stato l'esito di una scelta studiata ma di improvvisazione della sinistra. Antonioaffronta così la spaccatura nelle coalizioni dopo l'elezione dei presidenti delle camere. Sulle critiche a La Russa, il giornalista nel corso di Controcorrente, il programma in onda sabato 15 ottobre su Rete 4, condanna le minacce ma sulle critiche su lui e Lorenzorincara la dose e si sintonizza sugli attacchi ideologici al leghista, che tra l'altro è stato due volte ministro senza che nessuno avesse qualcosa da obiettare. "La maggioranza di centrodestra aveva altre figure da proporre, per Montecitorio si era parlato di Molinari" che perera meno divisivo di ...