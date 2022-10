' Cammingiochiamo' tutto per San Jacopo - Cronaca - lanazione it

(Di sabato 15 ottobre 2022) Appuntamento domani con la terza edizione dell'iniziativa solidale: con il ricavato saranno acquistate attrezzature per i ...

LA NAZIONE

Appuntamento domani con la terza edizione dell'iniziativa solidale: con il ricavato saranno acquistate attrezzature per i ...Appuntamento domani con la terza edizione dell'iniziativa solidale: con il ricavato saranno acquistate attrezzature per i ... "Cammingiochiamo" tutto per San Jacopo