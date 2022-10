Camera | Lega | “De Luca condanna la Campania all’isolamento”

Leggi su anteprima24

(Di sabato 15 ottobre 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – “La sua abitudine di sminuire e offendere i rappresentanti del Governo non paga. Dedovrebbe saperlo bene dal momento che i risultati delle ultime Politiche lo hanno visto sconfitto anche nella sua Salerno. Anzi, è proprio questo continuo atteggiamento da bastian contrario ad aver portato lapolitico e amministrativo. Strano che invochi la pace con manifestazioni e poi alla prima occasione utile sia in guerra con tutti. Non tolleriamo sia messa in discussione l’autorevolezza della terza carica dello Stato, massima solidarietà al presidente Fontana. E’ ora che Deimpari a rispettare le istituzioni”. Così il deputato della, Gianpiero Zinzi. “Ormai Deè un disco rotto e con le offese a Fontana di oggi non ...