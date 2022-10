Calenda | “L’unità delle opposizioni non esiste | non si fa buttando tutti dentro”

Leggi su lopinionista

(Di sabato 15 ottobre 2022) ROMA – “Questa storia delè una cosa che non”. Così Carlo(foto), leader di Azione, ospite di Huffpost Day. “L’opposizione non si fa insieme come il governo. C’è la possibilità di fare opposizione con il Pd? Certo che c’è, se il Pd risolve due cose: deve capire chi è e chi lo rappresenta, e ci vuole tempo, e se c’è un’interlocuzione. Abbiamo mandato il piano sul tagliobollette ad Enrico Letta prima di pubblicarlo che non ha mai detto ‘a’. Non dobbiamo commettere l’errore di dire che il modo di fare opposizione è di buttare”, aggiunge. “Le ragioni della crisi del sistema – conclude l’ex ministro – è che si mettono insieme accozzaglie contro altre accozzaglie. Io non ...