Calcio | Spalletti | ' Bologna?Ogni partita viaggio verso ignoto'

Eccitante, così Lucianodefinisce il suo Napoli. Non euforia ma una eccitazione di un gruppo sempre alla ricerca del proprio limite, che ancora non trova: "Ci domandiamo quanto siamo forti noi e questa è la cosa ...... Luciano: GESTIONE DEGLI ATTACCANTI - 'La gestione è abbastanza facile perché si va in ... Però poi c'è un pubblico, una quantità di osservatori delche dicono la stessa cosa su ...Questo pomeriggio, vigilia di Napoli-Bologna, ha parlato in conferenza stampa il tecnico degli azzurri Luciano Spalletti. Di seguito le sue dichiarazioni. ''Rosa ampia Sono contento di avere certe ri ...NAPOLI - SSCN- Luciano Spalletti, tecnico del Napoli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia del match contro il Bologna:"La gestione è facile, si gioca in 11 e le rose vengono fatte di 25 calci ...