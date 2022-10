Calcio | Serie B | i risultati della nona giornata

La Repubblica

...oggi presidente della scuola. Vince gli esordienti regionali e viene segnalato a Fausto Pizzi, responsabile del settore giovanile del Parma: la crescita è continua, Under 17, Primavera e...... sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live Al Castellani si affrontano Empoli - Monza nel match valido per la 10ª giornata dellaA 2022/23. Sintesi Empoli - Monza MOVIOLA 1 -... Calcio, serie B: Palermo - Pisa 3-3 Sampdoria-Roma (lunedì 17 ottobre calcio d'inizio alle ore 18.00 in diretta su Dazn) è una gara valida per la decima giornata di campionato in Serie A. LE ULTIME -… Leggi ...Roma, 15 ott. – (Adnkronos) – La classifica di Serie B dopo la nona giornata: Ternana 19 punti; Bari, Reggina, Frosinone e Genoa 18; Parma e Brescia 16; Cagliari 14; Modena 12; Cosenza e Suedtirol 11; ...