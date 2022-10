Calcio | Serie A Zanetti ' Vittoria importante | messo grande cuore'

La Repubblica

Basta odiare il: al nuovo governo, laA chiede stadi nuovi per ottenere l'organizzazione degli Europei del 2032. La richiesta arriva da Luigi de Siervo, a.d. della Legadal Salone Internazionale ......la ottava giornata del campionato diC, non verrà purtroppo trasmessa in televisione, in quanto né Rai Sport né Sky Sports hanno inserito il match nel suo palinsesto. Gli appassionati di... Calcio, serie B: Palermo - Pisa 3-3 Lo scorso anno Nico ha realizzato 8 centri fra serie A e coppa Italia e per lui l’obiettivo è superarsi, andando in doppia cifra. Consapevolezza Per la prima volta giovedì scorso, è stato in campo per ...È l’uomo del momento, il volto in copertina. E contro il Bologna sarà più che mai la sua partita. Giacomo Raspadori se ne va in giro per l’Italia e per l’Europa a combinarne delle belle, ma il suo mon ...