Calcio | Chelsea Ricaduta per Kantè | salterà anche i Mondiali

Per il centrocampista francese si profila un nuovo stop di 3 mesi LONDRA (INGHILTERRA) - N'Golo Kanté sarà costretto a saltare il Mondiale in Qatar. Il centrocampista dele della Francia, infatti, secondo quanto riportato da "L'Equipe", avrebbe subito in allenamento con la formazione di Potter una ricaduta dell'infortunio al tendine del ginocchio che lo tiene ...... gigante albanese classe 2001 in forza al; Mohammed Kudus , centravanti classe 2000 dell' Ajax e una recente conoscenza delitaliano: Rasmus Hojlund , attaccante danese del 2003 in ...Per il centrocampista francese si profila un nuovo stop di 3 mesi LONDRA (INGHILTERRA) (ITALPRESS) - N'Golo Kanté sarà costretto a saltare ...L'unica medicina utile al Milan per dimenticare la serata complicata contro il Chelsea sarebbe una vittoria a Verona. Una partita che però nasconde tante insidie, a partire dal nuovo allenatore Salvat ...