Cagliari-Brescia | Serie B | probabili formazioni e diretta TV

(Di sabato 15 ottobre 2022) Questo pomeriggio alle 14, alla Unipol Domus, ilospita ilnella gara valida per la nona giornata diB. I rossoblù sono ancora alla ricerca della marcia giusta da ingranare dopo un inizio di stagione stentato. Le rondinelle invece il loro passo lo avevano trovato, ma l’incontro con il Bari sembra averli destabilizzati. Andiamo dunque a vedere le ultime sullee sullatelevisiva di. Il momento delStrasburgo-1-2 (Crediti:Calcio Twitter)I rossoblù non sono ancora riusciti ad approcciare nel modo giusto la stagione in questaB. Sembravano essere partiti bene, ma alla fine si sono ...

Cagliari Calcio

Probabili formazioni Serie B/ Mosse degli allenatori e moduli per la 7giornata PROBABILI FORMAZIONI SERIE B: LE MOSSE DEGLI ALLENATORI PROBABILI FORMAZIONIUna partita che merita ...In scaletta una partita di Serie A (Empoli - Monza) e 7 di Serie B: Parma - Reggina;; Benevento - Ternana; Cosenza - Genoa; Cittadella - Spal; Palermo - Pisa e, dalle 16.15, Bari - ... I convocati per il Brescia "Contro il Brescia la carica rossoblù", titola L'Unione Sarda in edicola oggi. Liverani: "Squadra umile e aggressiva". Il Cagliari vuole riconquistare la Domus. Dopo due sconfitte di fila (contro Bari ...Il Cagliari di Fabio Liverani affronta quest'oggi il Brescia di Pep Clotet all'Unipol Domus per il match delle ore 14 ...