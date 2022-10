Cagliari-Brescia 2-1 | il tabellino

Benevento - Ternana 2 - 32 - 1 Cittadella - Spal 0 - 0 Cosenza - Genoa 1 - 2 Modena - Como 5 - 1 Palermo - Pisa 3 - 3 Parma - Reggina 2 - ...Quinta vittoria di fila per la squadra di Lucarelli, ora in testa: battuto in rimonta 3 - 2 il Benevento. Reggina sconfitta 0 - 2 a Parma eko 1 - 2 a. Il Genoa (in dieci per espulsione di Bani) vince 2 - 1 a Cosenza. Manita del Modena al Como: 5 - 1. Palermo raggiunto dal Pisa: 3 - 3. Senza gol Cittadella - SPAL, con De ...Il Cagliari torna alla vittoria con il Brescia (2-1), controlla quasi tutta la partita. Ma si può fare di più. Ecco i voti per i rossoblù. Goldaniga 6 Guida la difesa per un tempo, esce per un colpo n ...Il Cagliari torna alla vittoria e lo fa tra le mura amiche contro il Brescia, complicandosi la vita. Successo più forte anche di un arbitraggio discutibile: il commento a caldo Dal nostro inviato TRE ...