Cade dalla bici con la mamma | grave bimbo di 3 anni

PORDENONE - Versa in serie condizioni un bambino di tre anni che nel pomeriggio di oggi, 15 ottobre, è caduto dalla bicicletta condotta dalla mamma. Il piccolo era stato assicurato al seggiolino e aveva pure il caschetto. Però quando la mamma ha perso l'equilibrio mentre pedalava ed è accidentalmente caduta, non è riuscita a bloccare